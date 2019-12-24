Rus 'Mareşal Ustinov' füze kruvazörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 055 borda numaralı 'Mareşal Ustinov' füze kruvazörü, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden bugün saat 10.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 055 borda numaralı 'Mareşal Ustinov' füze kruvazörü, saat 11.20 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen 055 borda numaralı 'Mareşal Ustinov' füze kruvazörü boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.Rus Donanması'na ait 055 borda numaralı 'Mareşal Ustinov' füze kruvazörüne boğazdan geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.