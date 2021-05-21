Rus mayın tarama gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus mayın tarama gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ- Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 601 borda numaralı 'Ivan Antonov' mayın tarama gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 12.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait 601 borda numaralı 'Ivan Antonov' adlı mayın tarama gemisi, saat 14.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen mayın tarama gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus mayın tarama gemisine, boğaz geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.