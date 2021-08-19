Rus mayın tarama gemisi 'Kovrovets' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Ege Denizi 'nden saat 08.20'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 913 borda numaralı mayın tarama gemisi 'Kovrovets', saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi , 'Dur Yolcu' sembolü önünden ilerleyen gemi, boğazın manevrası en güç noktası olan Nara Burnu 'nu da geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

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