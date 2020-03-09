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Rus medyası: Erdoğan heyeti bu kez Putin'i daha fazla bekledi
7 saat önce
Rusya'nın ana akım medya organlarında Rusya 1 televizyonu, kritik İdlib konusunu görüşmek üzere Moskova'ya giden Türk heyetinin önceki seferlere oranla daha fazla bekletildiğini aktardı.
Rusya'nın ana akım medya organlarından Rusya 1 televizyonu, kritik İdlib konusunu görüşmek üzere Moskova'ya giden Türk heyetinin önceki seferlere oranla daha fazla bekletildiğini aktardı. Türk heyetinin Putin heyetini beklediği ana ilişkin görüntüleri yayımlayan kanal, bekleme süresini kronometre ile hesapladı.
Rusya 1 kanalının yayımladığı görüntülerde Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar'ın da olduğu heyeti 2 dakika beklettiği görülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:01
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