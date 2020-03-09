Rus medyası: Erdoğan heyeti bu kez Putin'i daha fazla bekledi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rus medyası: Erdoğan heyeti bu kez Putin'i daha fazla bekledi - Son Dakika Dünya

Rus medyası: Erdoğan heyeti bu kez Putin'i daha fazla bekledi

7 saat önce

Rusya'nın ana akım medya organlarında Rusya 1 televizyonu, kritik İdlib konusunu görüşmek üzere Moskova'ya giden Türk heyetinin önceki seferlere oranla daha fazla bekletildiğini aktardı.

Rus medyası: Erdoğan heyeti bu kez Putin'i daha fazla bekledi, System.String[]

Rusya'nın ana akım medya organlarından Rusya 1 televizyonu, kritik İdlib konusunu görüşmek üzere Moskova'ya giden Türk heyetinin önceki seferlere oranla daha fazla bekletildiğini aktardı. Türk heyetinin Putin heyetini beklediği ana ilişkin görüntüleri yayımlayan kanal, bekleme süresini kronometre ile hesapladı.


Rusya 1 kanalının yayımladığı görüntülerde Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar'ın da olduğu heyeti 2 dakika beklettiği görülüyor.

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Moskova, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:01 
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