Rusya Acil Durum Servisi: "İrtibatın kesildiği An-26 uçağı denize düştü" - Son Dakika

Rusya Acil Durum Servisi, Kamçatka yarımadasında irtibatın kesildiği ve toplam 28 kişinin bulunduğu uçağın denize düştüğünün belirlendiğini duyurdu.

Rusya'nın uzak doğusundaki Petropavlovsk-Kamçatski'de toplam 28 kişi ile birlikte havalanan ve hava trafik kontrolü ile teması kaybeden An-26 tipi uçağın akıbeti belli oldu. Rusya Acil Durum Servisi, uçağın inişe geçtiği sırada denize düştüğünün tespit edildiğini, birden fazla geminin olay yerine sevk edildiğini duyurdu.

Varış noktası Ohotsk Denizi'nin kıyısındaki Palana olan uçakta, yapılan ilk açıklamalara göre 22 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyor.

-İHA-