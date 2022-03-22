RUS MİLYARDER ABRAMOVİÇ'İN YATI BODRUM'A GELDİ; UKRAYNALI SPORCULARDAN PROTESTO - Son Dakika
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RUS MİLYARDER ABRAMOVİÇ'İN YATI BODRUM'A GELDİ; UKRAYNALI SPORCULARDAN PROTESTO

22.03.2022 08:40

İNGİLİZ hükümetinin el koyduğu, dünya devi Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi, Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli yatı, dün saat 11.00 sıralarında Muğla'nın Datça ilçesi açıklarına geldi.

İNGİLİZ hükümetinin el koyduğu, dünya devi Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi, Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli yatı, dün saat 11.00 sıralarında Muğla'nın Datça ilçesi açıklarına geldi. Yat, saat 17.00 sıralarında ise Karaada açıklarından Bodrum'a giriş yaptı ve yakıt ikmali yapmak için Kumbahçe Mahallesi, Paşatarlası mevkisindeki Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi.

Rus milyarder Roman Abramoviç'in Almanya'da tersanede inşa edilen, Bermuda Adaları bayraklı, 430 milyon sterlinlik yatı 'My Solaris', dün saat 11.00 sıralarında Datça'nın Fener Adası açıklarına geldi. Karadağ'ın Tivat Limanı'ndan hareket eden, 139 metre boyunda ve 26 metre enindeki 11 bin 247 grostonluk yatın rotasının Bodrum olduğu öğrenildi. Helikopter iniş yeri, yüzme havuzu, 48 kabin ve 8 güvertenin bulunduğu yatta; İngiliz hükümetinin el koyduğu, dünya devi Chelsea'nin sahibi Abramoviç'in bulunup bulunmadığının bilinmediği öğrenildi.

BODRUM'A GELDİ, YAKIT İKMALİ İÇİN İSKELEYE DEMİRLEDİ

Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli yatı, dün saat 17.00 sıralarında Karaada açıklarından Bodrum'a giriş yaptı. My Solaris isimli yat, yakıt ikmali yapmak için Kumbahçe Mahallesi, Paşatarlası mevkisindeki Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi.

Savaş nedeniyle ülkelerine dönemeyen ve Bodrum'da bulunan Ukraynalı yelken sporcuları, dün Rus milyarder Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli yatının ilçeye demirlemesi üzere bir bota binerek Kumbahçe açıklarına gelip, protestoda bulundu. Ukrayna bayrakları açan sporcular, savaşa hayır sloganı attı. Bir süre sonra ise bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gelerek yelken sporcularını Sahil Güvenlik Komutanlığına götürdü.

RUS MİLYARDER ABRAMOVİÇ'İN YATI BODRUM'A GELDİ; UKRAYNALI SPORCULARDAN PROTESTO
RUS MİLYARDER ABRAMOVİÇ'İN YATI BODRUM'A GELDİ; UKRAYNALI SPORCULARDAN PROTESTO
RUS MİLYARDER ABRAMOVİÇ'İN YATI BODRUM'A GELDİ; UKRAYNALI SPORCULARDAN PROTESTO

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Abramovich'in yatı Datça açıklarına geldi! Görenler heyecanlandı Abramovich'in yatı Datça açıklarına geldi! Görenler heyecanlandı RUS MİLYARDER ABRAMOVİÇ'İN YATI DATÇA'DA; UKRAYNALI SPORCULARDAN PROTESTO RUS MİLYARDER ABRAMOVİÇ'İN YATI DATÇA'DA; UKRAYNALI SPORCULARDAN PROTESTO

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RUS MİLYARDER ABRAMOVİÇ'İN YATI BODRUM'A GELDİ; UKRAYNALI SPORCULARDAN PROTESTO - Son Dakika


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