RUS MİLYARDER ABRAMOVİÇ'İN YATI DATÇA'DA; UKRAYNALI SPORCULARDAN PROTESTO - Son Dakika
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RUS MİLYARDER ABRAMOVİÇ'İN YATI DATÇA'DA; UKRAYNALI SPORCULARDAN PROTESTO

22.03.2022 01:07

Savaş nedeniyle ülkelerine dönemeyen ve Bodrum'da bulunan Ukraynalı yelken sporcuları, Rus milyarder Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli yatının ilçeye demirlemesi üzere bir bota binerek Kumbahçe açıklarına gelip, protestoda bulundu.

Savaş nedeniyle ülkelerine dönemeyen ve Bodrum'da bulunan Ukraynalı yelken sporcuları, Rus milyarder Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli yatının ilçeye demirlemesi üzere bir bota binerek Kumbahçe açıklarına gelip, protestoda bulundu. Ukrayna bayrakları açan sporcular, savaşa hayır sloganı attı. Bir süre sonra ise bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gelerek yelken sporcularını Sahil Güvenlik Komutanlığına götürdü.

RUS MİLYARDER ABRAMOVİÇ'İN YATI DATÇA'DA; UKRAYNALI SPORCULARDAN PROTESTO
RUS MİLYARDER ABRAMOVİÇ'İN YATI DATÇA'DA; UKRAYNALI SPORCULARDAN PROTESTO
RUS MİLYARDER ABRAMOVİÇ'İN YATI DATÇA'DA; UKRAYNALI SPORCULARDAN PROTESTO
RUS MİLYARDER ABRAMOVİÇ'İN YATI DATÇA'DA; UKRAYNALI SPORCULARDAN PROTESTO
RUS MİLYARDER ABRAMOVİÇ'İN YATI DATÇA'DA; UKRAYNALI SPORCULARDAN PROTESTO
RUS MİLYARDER ABRAMOVİÇ'İN YATI DATÇA'DA; UKRAYNALI SPORCULARDAN PROTESTO
RUS MİLYARDER ABRAMOVİÇ'İN YATI DATÇA'DA; UKRAYNALI SPORCULARDAN PROTESTO
RUS MİLYARDER ABRAMOVİÇ'İN YATI DATÇA'DA; UKRAYNALI SPORCULARDAN PROTESTO
RUS MİLYARDER ABRAMOVİÇ'İN YATI DATÇA'DA; UKRAYNALI SPORCULARDAN PROTESTO

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Rus milyarder Abramoviç'in yatı, Datça açıklarında Rus milyarder Abramoviç'in yatı, Datça açıklarında RUS MİLYARDER ABRAMOVİÇ'İN YATI, DATÇA AÇIKLARINDA RUS MİLYARDER ABRAMOVİÇ'İN YATI, DATÇA AÇIKLARINDA

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RUS MİLYARDER ABRAMOVİÇ'İN YATI DATÇA'DA; UKRAYNALI SPORCULARDAN PROTESTO - Son Dakika


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SON DAKİKA: RUS MİLYARDER ABRAMOVİÇ'İN YATI DATÇA'DA; UKRAYNALI SPORCULARDAN PROTESTO - Son Dakika
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