Rus milyarder Abramovich'in kızı Sofia sosyal medyada sevgili arıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin de sahibi olan dünyaca ünlü Rus milyarder Roman Abramovich'in kızı Sofia'nın Instagram paylaşımı olay oldu. Instagram'da 23 bin 600 takipçisi olan dünyaca ünlü Rus milyarderRoman Abramovich'in kızı Sofia Abramovich Sevgililer Günü'ne özel olay bir paylaşımda bulundu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Instagram'dan bu paylaşımı yaparak, "Sevgililer gibi bir buluşma istiyorum" notunu düşen Sofia tekliflere açık olduğunu da ima etti. Sofia'nın sevgili aradığını sosyal medyadan duyurması takipçilerini harekete geçirdi. Birçok takipçisi Sofia'ya teklifte bulundu.

OLDUKÇA LÜKS BİR HAYATI VAR

Sofia, 2003 yılında ailesinin geri kalanıyla İngiltere'ye taşınmadan önce Rusya'da dünyaya geldi.

Babası Roman Abramovich 2007 yılında annesinden ayrıldı ve bu Roman Abramovich'e 150 milyon sterline mal oldu.