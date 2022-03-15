RUS MİLYARDER ABRAMOVİCH'İN ÖZEL JETİ İSTANBUL'DAN AYRILDI... - Son Dakika
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RUS MİLYARDER ABRAMOVİCH'İN ÖZEL JETİ İSTANBUL'DAN AYRILDI...

15.03.2022 05:43

Rus milyarder Roman Abramovich'in akşam saatlerinde İstanbul'a gelen LX-RAY kuyruk tescilli Gulfstream G650ER tipi özel jeti, 01.48'de Moskova'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.

Rus milyarder Roman Abramovich'in akşam saatlerinde İstanbul'a gelen LX-RAY kuyruk tescilli Gulfstream G650ER tipi özel jeti, 01.48'de Moskova'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Yaklaşık 7 buçuk saat İstanbul'da kalan özel jetin yolcuları arasında Abramovich'in olup olmadığı ise bilinmiyor.

Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan kalkan milyarder Roman Abramovich'in özel jeti, yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından 18.11'de İstanbul Havalimanı'na teker koymuştu. Apronda park eden Abramovich'in jeti, 7 saat 37 dakika sonra bu kez İstanbul'dan Moskova'ya gitmek üzere yeniden havalandı. Abramovich'in uçakta bulunup bulunmadığı ise öğrenilemedi.

MOSKOVA-TEL AVİV-İSTANBUL HATTINDA

Öte yandan dün Rusya'nın başkenti Moskova'dan havalanan Abramovich'in jeti, akşam saatlerinde Tel Aviv'e inmişti. Abramovich'in en son bugün Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'nda görüldüğü iddia edilmişti. Hava trafiği ile ilgili anlık bilgiler veren "Flight radar" uygulamasına göre Abramovich'in özel jeti, 12 Mart günü de İstanbul'dan Moskova'ya gitmişti.

RUS MİLYARDER ABRAMOVİCH'İN ÖZEL JETİ İSTANBUL'DAN AYRILDI...
RUS MİLYARDER ABRAMOVİCH'İN ÖZEL JETİ İSTANBUL'DAN AYRILDI...
RUS MİLYARDER ABRAMOVİCH'İN ÖZEL JETİ İSTANBUL'DAN AYRILDI...

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Roman Abramovich, İstanbul, Moskova, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RUS MİLYARDER ABRAMOVİCH'İN ÖZEL JETİ İSTANBUL'DAN AYRILDI... - Son Dakika


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