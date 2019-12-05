Son Dakika Haberleri: Rus milyarder İngiltere'de trafik kazasında hayatını kaybetti
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Rus milyarder İngiltere'de trafik kazasında hayatını kaybetti

6 saat önce

İngiltere'de köpeğini sokakta gezdirdiği sırada otomobilin çarpması sonucu hastaneye kaldırılan Rus milyarder Dmitry Obretetsky'nin (49) 5 gün komada kaldığı ancak kurtarılamadığı belirtildi.

Rus milyarder İngiltere'de trafik kazasında hayatını kaybetti, System.String[]

İngiltere'de köpeğini sokakta gezdirdiği sırada otomobilin çarpması sonucu hastaneye kaldırılan Rus milyarder Dmitry Obretetsky'nin (49) 5 gün komada kaldığı ancak kurtarılamadığı belirtildi.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, kazanın Surrey kentinde 25 Kasım'da meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, 3 aracın karıştığı kazada, araçlardan birinin kontrolden çıkarak Obretetsky'e çarptığı ve Obretetsky'nin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Hastanede yoğum bakıma alınan Rus milyarderin, kazadan 5 gün sonra yaşamını yitirdiği açıklandı. Kaza sırasında Rus iş insanının köpeğinin de öldüğü bildirilirken, polis kazada kasıt olup olmadığını araştırıyor.

Dmitry Obretetsky, Rusya merkezli kimsayal ürünler üreten bir firmanın sahibi.


İngiltere, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:55 Kaynak: DHA
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