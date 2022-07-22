"Sizi başbakan yaptı niye onu terk ettiniz" diye sordu, Davutoğlu cevabı geciktirmedi

Rusya 'nın işgal etmesi nedeniyle Avrupa'nın tahıl deposu olan bilinen Ukrayna 'daki tahılın dışarıya ihraç edilememesi, küresel bir gıda krizini tetikledi. Krizin çözümü için Türkiye 'nin yoğun uğraşları sonucunda Ukrayna ve Rus tarafları Dolmabahçe sarayında Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'na imza attı.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Roman Abramovich, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da düzenlenen tahıl sevkiyatı anlaşmasında sürpriz isim! Rus milyarder Roman Abramovich de törene katıldı - Son Dakika

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