Rusya'nın işgal etmesi nedeniyle Avrupa'nın tahıl deposu olan bilinen Ukrayna'daki tahılın dışarıya ihraç edilememesi, küresel bir gıda krizini tetikledi. Krizin çözümü için Türkiye'nin yoğun uğraşları sonucunda Ukrayna ve Rus tarafları Dolmabahçe sarayında Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'na imza attı.
Anlaşmayla birlikte Ukrayna limanlarında bekletilen 25 milyon ton tahıl dünyaya ihraç edilecek, denetim İstanbul üzerinden sağlanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunduğu tahıl sevkiyatı anlaşması imza törenine katıldı.
Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen imza törenine Rus Milyarder Roman Abramovich de geldi. Rus heyetiyle birlikte törenin düzenleneceği salana gelen Abramovich töreni takip etti.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da düzenlenen tahıl sevkiyatı anlaşmasında sürpriz isim! Rus milyarder Roman Abramovich de törene katıldı - Son Dakika