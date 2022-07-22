İstanbul'da düzenlenen tahıl sevkiyatı anlaşmasında sürpriz isim! Rus milyarder Roman Abramovich de törene katıldı - Son Dakika
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İstanbul'da düzenlenen tahıl sevkiyatı anlaşmasında sürpriz isim! Rus milyarder Roman Abramovich de törene katıldı

22.07.2022 18:42

Dolmabahçe Sarayı'nda dünyadaki gıda krizinin çözümünde rol oynaması planlanan tahıl sevkiyatı anlaşmasına dair imza töreni düzenlendi. Törene Rus milyarder Roman Abramovich'in de katılması dikkat çekti.

Rusya'nın işgal etmesi nedeniyle Avrupa'nın tahıl deposu olan bilinen Ukrayna'daki tahılın dışarıya ihraç edilememesi, küresel bir gıda krizini tetikledi. Krizin çözümü için Türkiye'nin yoğun uğraşları sonucunda Ukrayna ve Rus tarafları Dolmabahçe sarayında Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'na imza attı.

DENETİM İSTANBUL ÜZERİNDEN SAĞLANACAK

Anlaşmayla birlikte Ukrayna limanlarında bekletilen 25 milyon ton tahıl dünyaya ihraç edilecek, denetim İstanbul üzerinden sağlanacak.

ERDOĞAN DA İMZA TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunduğu tahıl sevkiyatı anlaşması imza törenine katıldı.

SALONDA ABRAMOVİCH SÜRPRİZİ

Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen imza törenine Rus Milyarder Roman Abramovich de geldi. Rus heyetiyle birlikte törenin düzenleneceği salana gelen Abramovich töreni takip etti.

RUS MİLYARDER ROMAN ABRAMOVİCH TAHIL SEVKİYATI ANLAŞMASI İMZA TÖRENİNİ TAKİP ETTİ
RUS MİLYARDER ROMAN ABRAMOVİCH TAHIL SEVKİYATI ANLAŞMASI İMZA TÖRENİNİ TAKİP ETTİ
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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Roman Abramovich, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da düzenlenen tahıl sevkiyatı anlaşmasında sürpriz isim! Rus milyarder Roman Abramovich de törene katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da düzenlenen tahıl sevkiyatı anlaşmasında sürpriz isim! Rus milyarder Roman Abramovich de törene katıldı - Son Dakika
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