Rus muhabir İdlib'den duyurdu: Türkler acımıyor, savaşın seyri değişti - Son Dakika

Suriye'nin İdlib bölgesindeki Rus kuvvetlerine eşlik eden Rus askeri muhabir, İdlib'de TSK'nın operasyonlarının ne kadar etkili olduğunu aktardı.
Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejimi güçlerinin saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Esed rejimi güçlerine büyük bir askeri harekat başlattı. İdlib'deki Rus muhabirin izlenimleri Türkiye'nin SİHA'lar ile yürütüğü operasyonların boyutunu gözler önüne serdi. İdlib semalarında Türk SİHA'ları görünmeye başladığı andan itibaren savaşın gidişatı farklı yönde ilerlemeye başladığını aktaran muhabir, "Bu SİHA'ların kullanılmasına baktığımızda, Türklerin paraya acımadıkları anlaşılıyor" dedi.
Rejim askerlerinin araçlarını saklamak zorunda kaldığını belirten Rus gazeteci SİHA'ların Esed rejiminin en büyük sorunlarından biri haline geldiğini söyledi. Rus gazeteci, "Hareket eden tüm konvoyları, araçları ve motosikletleri vuruyorlar. Ön cephede Esed Rejimi askerleri bunları anlattı bize" dedi.
İdlib'de askerlerimizin şehit edildiği yer ilk kez görüntülendi
İdlib'de şimdiye kadarki en net görüntü! TSK bombalamaya devam ediyor
Suriye'de hareketli gece: TSK şok dalga saldırıları düzenledi
TSK, Rus yapımı 15 milyon dolarlık hava savunma sistemini SİHA ile imha etti
TSK'ya ait SİHA'lar, rejim konvoyunu vurdu: 26 ölü