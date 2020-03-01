Rus muhabir İdlib'den duyurdu: Türkler acımıyor, savaşın seyri değişti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus muhabir İdlib'den duyurdu: Türkler acımıyor, savaşın seyri değişti - Son Dakika

Rus muhabir İdlib'den duyurdu: Türkler acımıyor, savaşın seyri değişti

14 dakika önce

İdlib'de askerlerimize yönelik saldırıların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede Esed Rejim'ne göz açtırmıyor. İdlib'de Rus kuvvetlerine eşlik eden askeri muhabir, "İdlib semalarında Türk SİHA'ları göründüğü anda savaşın seyri değişti. Bu SİHA'ların kullanılmasına baktığımızda, Türklerin paraya acımadıkları anlaşılıyor" dedi.

Suriye'nin İdlib bölgesindeki Rus kuvvetlerine eşlik eden Rus askeri muhabir, İdlib'de TSK'nın operasyonlarının ne kadar etkili olduğunu aktardı.

"SAVAŞIN SEYRİ DEĞİŞTİ"

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejimi güçlerinin saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Esed rejimi güçlerine büyük bir askeri harekat başlattı. İdlib'deki Rus muhabirin izlenimleri Türkiye'nin SİHA'lar ile yürütüğü operasyonların boyutunu gözler önüne serdi. İdlib semalarında Türk SİHA'ları görünmeye başladığı andan itibaren savaşın gidişatı farklı yönde ilerlemeye başladığını aktaran muhabir, "Bu SİHA'ların kullanılmasına baktığımızda, Türklerin paraya acımadıkları anlaşılıyor" dedi.

"HAREKET EDEN HER ŞEYİ VURUYORLAR"

Rejim askerlerinin araçlarını saklamak zorunda kaldığını belirten Rus gazeteci SİHA'ların Esed rejiminin en büyük sorunlarından biri haline geldiğini söyledi. Rus gazeteci, "Hareket eden tüm konvoyları, araçları ve motosikletleri vuruyorlar. Ön cephede Esed Rejimi askerleri bunları anlattı bize" dedi.

Muhabir, Türkiye'nin vurduğu bir kamyonun önünden yayın yaptı

Rus muhabir İdlib'den duyurdu: Türkler acımıyor, savaşın seyri değişti
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İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:08 
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