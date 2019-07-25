Son Dakika Haberleri: Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a 30 gün hapis cezası
Son Dakika Güncel Haber

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a 30 gün hapis cezası

1 saat önce

Rus muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy, gösteri düzenleme kurallarını tekrar ihlal etmesi gerekçesiyle 30 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a 30 gün hapis cezası, System.String[]
Rus muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy, gösteri düzenleme kurallarını tekrar ihlal etmesi gerekçesiyle 30 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Moskova'da Simonovskiy Bölgesel Mahkemesinde yapılan duruşmada Navalnıy, "gösteri düzenleme kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle suçlu bulundu.
Benzer suçu tekrarladığı için mahkeme heyeti tarafından Navalnıy'ın 30 gün tutuklu kalmasına karar verildi.
Kremlin yönetiminin muhalifi Aleksey Navalnıy, sabah saatlerinde koşu yapmak için evden çıkarken gözaltına alınmıştı.
Navalnıy, geçen hafta Moskova Şehir Meclisi seçimlerine bağımsız adayların kaydının kabul edilmemesi nedeniyle yapılan izinli gösteride, 27 Temmuz'da Moskova Belediyesi binasının önünde halkı protestoya davet etmişti.
Moskova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deniz kıyılarının doldurulmasına AYM "dur" dedi Son dakika! Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devri durduruldu Sudan'da genelkurmay başkanı öncülüğündeki darbe girişimi engellendi Cinnet getiren koca, eşini ve oğlunu öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 01:11:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a 30 gün hapis cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]