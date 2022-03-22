Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 9 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 9 yıl hapis cezası

22.03.2022 17:27
Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 9 yıl hapis cezası

Rusya'da tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy, yolsuzluk yaptığı ve mahkeme üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya'da tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy, yolsuzluk yaptığı ve mahkeme üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya'nın Vladimir bölgesinin Pokrov kentindeki cezaevinde kurulan mahkemede, "terörle bağlantılı şahıslar" listesine alınan Navalnıy'nın "kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK) üzerinden yolsuzluk yaptığı ve daha önce mahkeme üyelerine hakaret ettiği" gerekçesiyle duruşma yapıldı.

Moskova Lefortovskiy Bölge Mahkemesince suçlu bulunan Navalnıy, 9 yıl hapis cezası ile 1 milyon 200 bin Ruble (yaklaşık 11 bin 500 dolar) cezaya çarptırıldı.

Mahkeme kararına göre, Navalnıy'nın cezaevinden çıktığında 1 yıl özgürce hareket etmesi engellendi.

Duruşmada suçunu kabul etmeyen Navalnıy, temyiz mahkemesine başvurarak söz konusu karara itirazda bulunabilecek.

Navalnıy'nın VKontakte sayfası engellendi

Rusya'daki VKontakte sosyal medya platformunun basın servisinden yapılan açıklamaya göre, yalan bilgiler paylaştığı gerekçesiyle Aleksey Navalnıy'nın platformdaki sayfası, Rusya Başsavcılığının talebi üzerine engellendi.

Navalnıy'nın "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı" yönünde paylaşımlar yaptığı belirtildi.

Navalnıy'ın tutuklanması

Kremline muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, mahkeme Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy'ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.

Rusya Soruşturma Komitesi, kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfının insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Navalnıy hakkında yeni soruşturma başlatıldığını 11 Ağustos 2021'de bildirmişti.

Navalnıy'nın kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK) ise mahkeme kararıyla 31 Ağustos 2021'de tasfiye edilmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 9 yıl hapis cezası - Son Dakika


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