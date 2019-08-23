Son Dakika Haberleri: Rus muhalif Aleksey Navalnıy hapisten çıktı
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Rus muhalif Aleksey Navalnıy hapisten çıktı

17 dakika önce

Rusya'da muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy, 30 günlük hapis cezasını tamamladı.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy hapisten çıktı, System.String[]

Rusya'da muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy, 30 günlük hapis cezasını tamamladı.

Navalnıy'ın basın sözcüsü Kira Yarmış, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Navalnıy'ın cezasını tamamlayıp hapishaneden çıktığını duyurdu.

Moskova'da Simonovskiy Bölge Mahkemesinde 25 Temmuz'da yapılan duruşmada Navalnıy, gösteri düzenleme kurallarını tekrar ihlal ettiği gerekçesiyle 30 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Navalnıy, Moskova şehir meclisi seçimlerine katılmak isteyen bağımsız adayların kaydının iptal edilmesi nedeniyle halkı, Moskova Belediye binasının önünde yapılacak protestoya davet etmişti.

Hapishanede şiddetli alerjik reaksiyon sonucu yüzünün şişmesi ve derisinde kızarıklıklar çıkması nedeniyle hastaneye kaldırılan Navalnıy, hapishanede zehirlenme ihtimalinin incelenmesi amacıyla Rusya Soruşturma Komitesine başvuruda bulunmuştu.

Twitter, Moskova, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:00 Kaynak: AA
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