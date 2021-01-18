Son dakika haberleri... Alman hükümeti Rus muhalif Navalnıy'ın gözaltına alınmasını kınadı - Son Dakika

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Almanya'dan dönüşünde Moskova'da gözaltına alınmasını kınadı.

Seibert, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Navalnıy'ın derhal serbest bırakılmasını isteyerek, "Rus yetkililer, kimyasal silahlarla saldırıya uğrayan mağduru gözaltına aldı, failleri değil." ifadesini kullandı.

Rusya hükümetine, Rus topraklarında meydana gelen kimyasal silah saldırısını aydınlatma çağrısında bulunan Seibert, Rusya'nın bunu yapmak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olduğunu söyledi.

Seibert, Navalnıy'ın saldırıdan sonra Almanya'da tedavi gördüğünü anımsatarak, Navalnıy'ı bu dönem içinde denetimli serbestlik yükümlüklerini ihlal etmekle suçlamanın kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. 44 yaşındaki Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Bu arada, Moskova'nın Himki ilçesindeki polis merkezinde kurulan mahkemede bugün Navalnıy'ın "29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresini defalarca ihlal ettiği" gerekçesiyle duruşma yapılmıştı.

Avukat Vladimir Kobzev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Navalnıy'ın Himkinskiy Bölgesel Mahkemesi heyeti tarafından suçlu bulunduğunu, 15 Şubat'a kadar 30 gün tutuklu kalmasına karar verildi." ifadelerini kullanmıştı.