Son Dakika Haberleri: Rus muhalif Aleksey Navalny hapisten çıktı
Son Dakika Dünya Haber

Rus muhalif Aleksey Navalny hapisten çıktı

1 saat önce

Rusya'da muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy, 30 günlük hapis cezasını tamamladı.

Rus muhalif Aleksey Navalny hapisten çıktı, System.String[]

Rusya'da muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalny, 30 günlük hapis cezasını tamamladı.


Navalny'ın basın sözcüsü Kira Yarmış, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Navalny'ın cezasını tamamlayıp hapishaneden çıktığını duyurdu.

Euronews.com'da Görüntüle

Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esad'ın taciz ateşi sonrası Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile temastayız
Kremlin'den Rusya-Türkiye-İran zirvesi hakkında açıklama: Hazırlıklar başladı Şehre inen ayı ve yavrularını polis kovaladı DHA DIŞ- Şehre inen ayı ve yavrularını polis kovaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 12:14:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rus muhalif Aleksey Navalny hapisten çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]