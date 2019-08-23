Rus muhalif Aleksey Navalny hapisten çıktı
1 saat önce
Rusya'da muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy, 30 günlük hapis cezasını tamamladı.
Rusya'da muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalny, 30 günlük hapis cezasını tamamladı.
Navalny'ın basın sözcüsü Kira Yarmış, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Navalny'ın cezasını tamamlayıp hapishaneden çıktığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:30
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