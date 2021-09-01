Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı kapatıldı - Son Dakika

Rusya'da tutuklu bulunan Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK), mahkeme kararıyla resmen kapatıldı.

Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin 2011 yılında kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK), 31 Ağustos tarihli mahkeme kararıyla resmen kapatıldı. Mahkeme kararı Rusya Federal Vergi Servisinin tüzel kişi kayıt sistemine işlenerek resmileşmiş oldu. Moskova'da görülen davada mahkemenin geçtiğimiz 9 Haziran tarihli kararına göre vakıf başka ülkelerden finansal destek aldığı için "aşırılık yanlısı" kuruluş ilan edilmişti.

Öte yandan Navalny ise Rusya'da zehirlendikten sonra Almanya'da tedavi görmüş geçtiğimiz 17 Ocak tarihinde ise Moskova'ya dönüşü sırasında tutuklanmıştı. - MOSKOVA