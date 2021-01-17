Rus muhalif lider Navalnıy, Moskova'ya dönüyor - Son Dakika

Rus muhalif lider Navalnıy, Moskova'ya dönüyor

17.01.2021 18:17
Rus muhalif lider Navalnıy, Moskova'ya dönüyor, System.String[]

Rusya'da zehirlenmesinin ardından tedavi için Almanya'ya getirilen Rus muhalif lider Alexei Navalny, Berlin'den Moskova'ya doğru yola çıktı.

Rusya'da zehirlenmesinin ardından tedavi için Almanya'ya getirilen Rus muhalif lider Alexei Navalny, Berlin'den Moskova'ya doğru yola çıktı.

Rusya'da 20 Ocak'ta zehirlenmesinin ardından tedavi için Almanya'ya getirilen Rus muhalif lider Alexei Navalny, tedavisinin tamamlanması sonrası Rusya'ya geri dönüyor. Hakkında açılan davalar nedeniyle Rusya'da tutuklanması beklenen Navalny, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Brandenburg Havalimanı'ndan Rusya'nın başkenti Moskova'ya doğru yola çıktı. Eşiyle birlikte seyahat eden Navalny'nin yaklaşık 2 saat sonra Moskova'da bulunan Vnukovo Havaalanı'na inmesi bekleniyor. Gazetecilerin Navalny'e olan yoğun ilgisi nedeni ile uçakta ekstra güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.

Muhalif lider Navalny'nin destekçilerinin Vnukovo Havaalanı'nda Navalny'i beklediği ifade edilirken, Navalny'in Rusya'ya inmesinin ardından gözaltına alınıp alınmayacağı ise hala belirsizliğini koruyor.

Öte yandan Navalny, Rusya'nın Omsk kentinden 20 Ağustos'ta Moskova'ya döndüğü sırada fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Navalny, 22 Ağustos'ta tedavi için Berlin'de bulunan Charite Hastanesi'ne sevk edilmiş, 24 Ağustos'ta Navalny'nin zehirlendiğine dair bulgulara rastlanıldığı açıklanmıştı. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 14 Eylül'de Navalny'nin zehirlendiğinin doğrulandığını açıklamıştı.

Navalny'nin ailesi Rus muhalifin zehirlenmesinden Rusya'nın sorumlu olduğunu savunmuş, ancak Kremlin Sarayı iddiaları yalanlamıştı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Moskova, Berlin, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rus muhalif lider Navalnıy, Moskova'ya dönüyor - Son Dakika


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