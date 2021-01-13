Rus muhalif lider Navalny, 17 Ocak'ta ülkesine dönecek - Son Dakika

Rus muhalif lider Navalny, 17 Ocak'ta ülkesine dönecek

13.01.2021 12:27
Rus muhalif lider Navalny, 17 Ocak'ta ülkesine dönecek, System.String[]

Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny, 17 Ocak'ta Rusya'ya döneceğini duyurdu.

Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny, 17 Ocak'ta Rusya'ya döneceğini duyurdu.

Zehirlendiğinin ortaya çıkmasının ardından Avrupa ile Rusya arasında gerilimin tırmanmasına neden olan Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny, ülkesine dönüyor. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve daha sonra tedavi için Almanya'ya götürülen Navalny sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "17 Ocak Pazar günü uçağıyla eve döneceğim" ifadelerini kullandı. Hemen hemen iyileştiğini belirten Navalny, üzerindeki çeşitli yasal tehditlere rağmen Rusya'ya dönme zamanının geldiğini dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Rusya'da Omsk kentinden 20 Ağustos'ta Moskova'ya dönerken uçakta fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan muhalif lider Alexei Navalny, 22 Ağustos'ta tedavisi için Almanya'nın başkenti Berlin'e getirilmişti. Berlin'deki Charite Hastanesi 24 Ağustos'ta Navalny'nin zehirlendiğine dair bulgulara rastlanıldığını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Rusya İçişleri Bakanlığının Sibirya Federal Bölgesi'ne bağlı Ulaştırma Servisi 27 Ağustos'ta olayla ilgili ön soruşturma başlatmış, ilk edinilen delillerde zehirlenmeye dair bir kanıtın bulunmadığı ifade edilmişti. Geçtiğimiz 2 Eylül'de ise Almanya'da Navalny'nin kan örneklerinde Novichok ile zehirlendiğine dair "kesin kanıtlar" sunduğu belirtilmişti. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert 14 Eylül'de Navalny'nin zehirlenmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bundeswehr (Alman ordusu) laboratuvarında yapılan testlerin sonuçlarını İsveç ve Fransa'daki özel laboratuvarlar da doğruladı" ifadelerini kullanmıştı.

Navalny'nin ailesi Rus muhalifin zehirlenmesinde Rusya'nın sorumlu olduğunu savunmuş, ancak Kremlin Sarayı iddiaları yalanlamıştı.

-İHA-

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rus muhalif lider Navalny, 17 Ocak'ta ülkesine dönecek - Son Dakika


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