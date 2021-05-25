Rus muhalif lider Navalny hakkında bir dava daha açıldı - Son Dakika

Rus muhalif lider Navalny hakkında bir dava daha açıldı

25.05.2021 20:33
Rus muhalif lider Navalny hakkında bir dava daha açıldı, System.String[]

Daha önce hakkında iki dava açılan ve hala cezaevinde tutulan Rus muhalif lider Alexei Navalny hakkında bu kez de mahkeme hakimine hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

Daha önce hakkında iki dava açılan ve hala cezaevinde tutulan Rus muhalif lider Alexei Navalny hakkında bu kez de mahkeme hakimine hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

Rusya'da zehirlendikten sonra Almanya'da tedavi edilen ve Moskova dönüşünde gözaltına alınarak tutuklanan Alexei Navalny hakkında yeni bir dava açıldı. Daha önce şirketi üzerinden zimmetine para geçirmek ve İkinci Dünya Savaşında yaralanan bir Rus askere hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Navalny bu kez de mahkeme hakimine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanacak. Navalny'nin avukatı Olga Mihaylova, Navalny'ye açılan yeni dava ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda Navalny'e yönelik üç davayla ilgili soruşturma yürütülüyor. Son dava, hakime hareket şeklinde gerçekleşen 'mahkemeye saygısızlık' maddesinden açıldı. Navalnıy, tüm davalarda zanlı sıfatıyla yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Moskova'nın 200 kilometre uzağındaki Vladimir şehrinde bir cezaevinde tutulan Navalny, tutukluluğunun politik bir karar olduğunu savunarak, açlık grevine başlamış hastaneye kaldırılmasının ardından açlık grevini sonlandırmıştı.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

Rus muhalif lider Navalny hakkında bir dava daha açıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rus muhalif lider Navalny hakkında bir dava daha açıldı - Son Dakika


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