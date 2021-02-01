Rus muhalif lider Navalny'nin eşine para cezası - Son Dakika

Rus muhalif lider Navalny'nin eşine para cezası

01.02.2021 14:32
Rus muhalif lider Navalny'nin eşine para cezası, System.String[]

Rusya'da tutuklanan muhalif lider Alexei Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya, izinsiz düzenlenen destek mitinglerine katıldığı gerekçesiyle mahkeme tarafından para cezasına çarptırıldı.

Rusya'da tutuklanan muhalif lider Alexei Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya, izinsiz düzenlenen destek mitinglerine katıldığı gerekçesiyle mahkeme tarafından para cezasına çarptırıldı.

Rusya'da tutuklanan muhalif lider Alexei Navalny'ye destek mitinglerine katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Yulia Navalnaya bugün hakim karşısına çıktı. İzinsiz protesto düzenlemek ve izinsiz protestolara katılma suçlamasıyla yargılanan Navalnaya mahkeme heyeti tarafından 20 bin ruble yaklaşık 19 bin lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme tarafından serbest bırakılan Navalnaya'nın evine döndüğü öğrenildi.

Dün Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklanmasına tepki için sokağa çıkan 5 bin 300 gösterici polis tarafından gözaltına alınmıştı.

-İHA-

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rus muhalif lider Navalny'nin eşine para cezası - Son Dakika


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