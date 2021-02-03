Rus muhalif Navalnıy'a hapis kararından sonra muhalifler sokağa çıktı - Son Dakika

Rusya'da, mahkemenin Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a hapis cezası vermesinin ardından muhalifler protesto gösterileri yaptı.

Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy hakkında verilen karar sonrasında sosyal medya üzerinden protesto eylemleri yapmak için Rus muhalifin taraftarlarına sokağa çıkma çağrısı yapıldı.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı yakınında bulunan Manej meydanında toplanmak üzere farklı caddelerden, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu gruplar harekete geçti.

Şehir merkezindeki caddelerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhinde sloganlar atarak Moskova halkını sokağa çağıran gruplara polis zaman zaman sert müdahale ederek, pek çok göstericiyi gözaltına aldı.

Rusya'nın ikinci büyük şehri St. Petersburg'da da Navalnıy'a verilen karar sonrasında protesto eylemleri yapmak üzere muhalifler sokağa çıktı. Onlarca göstericiyi gözaltına alan polis, protestocuları dağıttı.

Dün, Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, mahkeme Navalnıy'a geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti. Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy'ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.

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