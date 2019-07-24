Rus muhalif Navalnıy gözaltına alındı

Rus muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy tekrar gözaltına alındı.

Rus muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy tekrar gözaltına alındı.

Navalnıy, sosyal medya hesabından, sabah koşusu için evden çıkarken gözaltına alındığını duyurdu.

Muhalif Navalnıy'ın avukatı Olga Mihaylova, Navalnıy'ın izinsiz gösteriye tekrar katıldığı gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy, daha önce muhalif gazeteci İvan Golunov'a destek gösterisine katıldığı için 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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