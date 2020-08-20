Rus muhalif Navalnıy'ın komada olduğu açıklandı - Son Dakika

Rusya'da toksik zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın komada olduğu belirtildi.

Omsk kentindeki Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Navalnıy'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Navalnıy'ın solunum cihazına bağlı olduğunu belirten yetkililer, "Navalnıy, şu anda doğal komada bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Navalnıy'nın ağır durumda olduğunu basından öğrendiklerini savundu.

Peskov, doktorların gereğini yaptıklarını ifade ederek, "Navalnıy'ın yurt dışında tedavi görmesiyle ilgili talep gelirse acilen dikkate alınacak." dedi.

Navalnıy'ın zehirlendiği yönündeki iddiaları da değerlendiren Peskov, "Doktorların, Navalnıy'ın bilincini neden kaybettiğini anlamaları için tahlil sonuçlarını beklemeliyiz. Eğer zahirlenme söz konusu ise soruşturma başlatılacak." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerin girmesine izin verilmiyor"

Rusya Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi ve Navalnıy'ın şahsi doktoru Anastasiya Vasilyeva da twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Navalnıy'ın yanına ziyaretçilerin girmesine izin verilmediğini ve sağlık durumuna ilişkin belgelerin gösterilmediğini ileri sürdü.

Vasilyeva, Navalnıy'ın başkent Moskova'ya veya yurtdışına nakledilmesi gerektiğini belirterek, "Navalnıy'ın durumu ağır." ifadelerini kullandı.

Kremlin yönetimine muhalif Aleksey Navalnıy, bugün sabah saatlerinde Rusya'nın Omsk kentinde toksik zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.