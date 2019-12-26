Rus muhalif Navalnıy'ın ofisine polis baskını - Son Dakika
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Rus muhalif Navalnıy'ın ofisine polis baskını

6 saat önce

Rus muhalif aktivist ve Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalnıy, başkent Moskova'daki ofisinde polisin arama yaptığını duyurdu.

Rus muhalif Navalnıy'ın ofisine polis baskını, System.String[]

Rus muhalif aktivist ve Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalnıy, başkent Moskova'daki ofisinde polisin arama yaptığını duyurdu.

Navalnıy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, fonun ofisine polis baskını yapıldığını bildirdi.

Baskının, bugün için planladığı yayınla ilgili olduğunu ileri süren Navalnıy, "Geçen hafta yapılan yayın 1,4 milyon kişi tarafından izlenmişti." ifadelerini kullandı.

Kremlin yönetimine muhalif Aleksey Navalnıy'nın ülke genelindeki ofislerinde ve destekçilerinin evlerinde, daha önce, güvenlik güçleri tarafından kara para aklama suçlamasıyla aramalar yapılmıştı.

Rusya Adalet Bakanlığı da Yolsuzlukla Mücadele Fonunu ülke dışından finanse edildiği gerekçesiyle "yabancı ajan" listesine dahil etmişti.

Moskova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:52 Kaynak: AA
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