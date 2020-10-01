Rus muhalif Navalnıy, zehirlenmesinin arkasında Putin'in olduğunu iddia etti - Son Dakika

Rus muhalif Navalnıy, zehirlenmesinin arkasında Putin'in olduğunu iddia etti

Rus muhalif Aleksey Navalnıy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i zehirlenmesinin arkasında olmakla suçladı.

Rus muhalif Navalnıy, zehirlenmesinin arkasında Putin'in olduğunu iddia etti, System.String[]

Rus muhalif Aleksey Navalnıy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i zehirlenmesinin arkasında olmakla suçladı.

Navalnıy Alman der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, "İddia ediyorum olayın arkasında Putin var. Bunu övgü almak için söylemiyorum, bunu gerçeklere dayanarak ifade ediyorum. En önemli gerçek ise Noviçok. Onu kullanma emrini sadece gizli servislerin başındakiler verebilir." dedi.

Zehirleme emrinin Rus İç İstihbarat Servisi (FSB) ve Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR) ile Rus Askeri İstihbarat Servisinden (GRU) gelmiş olabileceğini belirten Navalnıy, "Putin Noviçok'u kendim üretip ve kendimi onunla zehirlediğimi iddia ediyorsa, bu imkansız. Sadece üç kişinin Noviçok'u kullanma emrini verebileceğini varsayabiliriz. Rusya gerçeğini biliyorsanız, şunu da biliyorsunuz demektir. FSB Başkanı Alexander Bortnikow, SVR Başkanı Sergej Naryschkin ve GRU başkanı, Putin'in talimatı olmadan böyle bir karar veremezler çünkü ona bağlılar." ifadesini kullandı.

Navalnıy, olayın arkasında iddia ettiği gibi Putin'in olmaması sorusunu, "O zaman durum daha vahim olduğu anlamına gelir." şeklinde cevaplandırdı.

Noviçok'a daha fazla kişinin erişebilme imkanı bulmasının küresel bir tehdit anlamına geldiğini savunan Navalnıy, bunun sonuçlarının korkunç olacağını dile getirdi.

Navalnıy, Putin'in kendisinin tedavisi için yurt dışına çıkışına izin vermesi konusunda da "Beni ülke dışına çıkarmamaya kararlı olduklarını düşünüyorum, bu yüzden nakil için uygun olmadığımı kamuoyuna açıkladılar, ölmemi beklediler. Ama bana verilen destek ve eşimin çabaları sayesinde insanlar tepki gösterdiler. Putin için rakibine kurban statüsü verilmemesi, siyasi sermaye sağlanmaması önemlidir. Omsk'ta ölseydim veya orada kalıcı hasar görmüş olsaydım, bu açıkça onların sorumluluğu olurdu. O zaman Noviçok kanıtlanmayabilirdi ama ülke dışına çıkmamam açıkça onun hatası olurdu. Ayrıca muhtemelen zehrin artık tespit edilemeyeceği umuduyla 48 saat beklediler." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel'in ziyaretine müteşekkir

Navalnıy Almanya'da hiçbir tanıdığı olmadığını belirterek, kendisine özel ilgi gösteren Başbakan Angela Merkel ve tedavisini yapan Charite Hastanesi doktorlarına müteşekkir olduğunu söyledi.

Hastanede yattığı dönemde Merkel'in kendisini ziyaret ettiğini hatırlatan Navalnıy, şu ifadeleri kullandı:

"Bu geçen haftaydı. Tamamen beklenmedik bir durumdu. Kapı açıldı, doktorum ile beraber Merkel girdi. Aile çevresinde özel bir toplantıydı, karım Julija ve oğlum Sachar oradaydı. Size ayrıntılar hakkında hiçbir şey söyleyemem ama gizli veya sansasyonel bir şey konuşmadık. Ziyaret bir jestti. Rusya'yı ve durumumu ne kadar iyi tanıdığından etkilendim. Bazı detayları benden daha iyi biliyor. Rusya'da neler olup bittiğini gerçekten çok iyi anlıyor. ve onunla konuştuğunuzda, neden bu kadar uzun süredir Almanya'nın zirvesinde olduğunu anlıyorsunuz. Bağlılığı için kendisine teşekkür ettim ve 'Ben sadece görevimi yapıyordum' dedi."

Berlin'de daire kiraladı

Aleksey Navalnıy, eşi ve oğluyla Berlin'de bir daire kiraladığını ve orada tedavisi tamamlanana kadar kalacağını, her gün bol yürüyüş ve doktoruyla egzersiz yaptığını aktardı.

Zehirlendiği günden bugüne kadar 12 kilo verdiğini anlatan Rus muhalif, en kısa zamanda tekrar Rusya'ya döneceğini, ülkesine dönmemesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi.

Navalnıy'ın zehirlendiği iddiası

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül'de, Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Seibert, 14 Eylül'de de Navalnıy'ın zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.

Charite Hastanesi 7 Eylül'de, Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti.

Navalnıy'ın ekibi de Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce Navalnıy'ın Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğunu ileri sürmüştü.

Aleksey Navalnıy, 23 Eylül'de Berlin'de tedavi gördüğü Charite Hastanesinden taburcu edilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 12:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rus muhalif Navalnıy, zehirlenmesinin arkasında Putin'in olduğunu iddia etti - Son Dakika

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