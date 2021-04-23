Rus muhalif Navalny açlık grevine son verdi - Son Dakika

Rus muhalif Alexei Navalny kendisine destek olan bazı kişilerin de açlık grevine başlaması nedeniyle eylemine son verdiğini açıkladı.

Cezaevinde tutulan Rus muhalif Alexei Navalny, 31 Mart tarihinde yaptığı açıklamada hukuksuz yargılama ve kötü cezaevi koşulları nedeniyle açlık grevine başlamıştı. Geçtiğimiz hafta ise açlık grevi nedeniyle sağlık durumu kötüye giden Navalny, hastaneye kaldırılarak tedaviye alınmıştı. Navalny destekçilerinin gösterilere başlamasının ardından açıklama yaptı. Kol ve bacaklarının güçsüz olduğunu, tedavisinin ne yönde ilerleyeceğini bilmediğini söyleyen Rus muhalif sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, açlık grevine son verdiğini duyurdu. Yavaş yavaş yemek yemeye başladığını ifade eden Navalny bu kararı almasındaki en büyük etkenin kendisiyle birlikte açlık grevine başlayan destekçilerinin olduğunu ifade etti.

Doktorlar tarafından 2 kez muayene edildiğini ve test sonuçlarını beklediğini belirten Navalny, "Size karşı sevgi ve şükran duyuyorum ama kimsenin benim yüzümden acı çekmesini istemem. Doktor talebimi geri çekmiyorum. Kollarımda ve bacaklarımda kısmi işlevsizlik hissediyorum ve durumun ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ancak tedavinin ilerlemesi için açlık grevine son veriyorum. Bu sürecin 24 gün süreceğini ve zor olacağını söylüyorlar" dedi. - MOSKOVA