Son Dakika › Dünya › Rus muhalif Navalny'ın Moskova'daki ofisinde polis arama yaptı - Son Dakika Dünya
Rus muhalif Navalny'ın Moskova'daki ofisinde polis arama yaptı
6 saat önce
Rus muhalif aktivist ve Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalny, başkent Moskova'daki ofisinde polisin arama yaptığını duyurdu.
Rus muhalif aktivist ve Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalny, başkent Moskova'daki ofisinde polisin arama yaptığını duyurdu.
Navalny, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, fonun ofisine polis baskını yapıldığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:57
Son Dakika Öpücük hastalığı nedeniyle komaya girdi! Yaşam savaşı veriyor Sara krizi geçiren kişiye yardıma gelen şahsın yaptığı hareket, 'insanlık ölmüş' dedirtti! Rusya, Rakka'daki kritik üssü ABD'den devraldı Bir kadın cinayeti daha! Bebeği kucağındayken kurşuna dizildi