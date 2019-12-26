Rus muhalif Navalny'ın Moskova'daki ofisinde polis arama yaptı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rus muhalif Navalny'ın Moskova'daki ofisinde polis arama yaptı - Son Dakika Dünya

Rus muhalif Navalny'ın Moskova'daki ofisinde polis arama yaptı

6 saat önce

Rus muhalif aktivist ve Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalny, başkent Moskova'daki ofisinde polisin arama yaptığını duyurdu.

Rus muhalif Navalny'ın Moskova'daki ofisinde polis arama yaptı, System.String[]

Rus muhalif aktivist ve Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalny, başkent Moskova'daki ofisinde polisin arama yaptığını duyurdu.


Navalny, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, fonun ofisine polis baskını yapıldığını bildirdi.

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Moskova, Polis, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:57 
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