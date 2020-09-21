Rus muhalif Navalny, Rusya'dan kıyafetlerinin kendisine geri verilmesini istedi - Son Dakika

Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny, geçtiğimiz ay uçakta rahatsızlandığı sırada üzerinde bulunan kıyafetlerini Rusya'dan kendisine teslim etmesini isteyerek Moskova'yı önemli bir kanıtı saklamakla suçladı.

Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny, geçtiğimiz Ağustos ayında Sibirya'nın Omsk kentinden Moskova'ya uçuşu sırasında rahatsızlandıktan sonra tedavi için Almanya'ya gönderilmeden önce üzerindeki kıyafetlerinin kendisinden alındığını ifade etti. Navalny yaptığı açıklama, "Almanya'ya götürülmeme izin çıkmadan önce tüm giysilerimi çıkarıp beni tamamen çıplak yolladılar" ifadelerini kullandı. Rusya'dan kıyafetlerinin kendisine geri verilmesini talep eden Navalny, "Novichok'un vücudumda bulunduğu ve temas yoluyla enfeksiyonun mümkün olduğu düşünüldüğünde giysilerim çok önemli bir kanıt parçası" dedi. Rus muhalif, "Giysilerimin bir torbada dikkatlice paketlenip bana geri verilmesini talep ediyorum" ifadelerini kullanarak Rus yetkililere seslendi.

Rus yetkililer, Almanya'nın Navalny'nin Novichok tipi sinir gazı ile zehirlendiği yönündeki açıklamasının ardından olayın arkasında Rusya devletinin olduğu yönündeki iddiaları reddetmeye devam ediyor. Resmi bir ceza soruşturması açılmasını reddeden Rus yetkililer, daha fazla kanıt görmek istediklerini söyleyerek tıbbi verilerin kendilerine gönderilmesini istedi. Rusya taleplerin aksine davayla ilgili sadece ön soruşturma açmış, ilk edinilen delillerde zehirlenmeye dair bir kanıtın bulunmadığını ifade etmişti.

Navalny Rusya'yı zehirlenme olayında önemli bir kanıtı saklamakla suçlayarak, "Bu önemli kanıtı saklamak için 30 günlük ön araştırma kullanıldı" dedi.

Ne olmuştu?

Rus muhalif lider Navalny 20 Ağustos'ta Sibirya'nın Omsk kentinden Moskova'ya uçuşu esnasında uçakta fenalaşmış, daha sonra tedavi için Berlin'e götürülmüştü. Navalny'nin Berlin Charite Hastanesinde yapılan araştırmalar ve Bundeswehr laboratuarında yaptırılan analizde, Novitschok grubuna ait sinir gazıyla zehirlendiği belirlenmişti. Rusya'nın zehirlenme iddialarının asılsız olduğunu açıklaması üzerine Navalny'den alınan örneklerin gönderildiği Fransa ve İsveç'teki bağımsız laboratuvarlarda toksikolojik testler yapılmıştı. Navalny'nin zehirlendiği iki ülkedeki laboratuvarlar tarafından da teyit edilmişti. - BERLİN