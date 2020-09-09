Rus muhalif Navalvy destekçilerinden Sibirya'da "kimyasal" saldırı - Son Dakika

Rusya'da komaya girdikten sonra tedavi için Almanya'ya götürülen Rus muhalif lider Aleksey Navalny destekçisi iki kişinin, Sibirya'da yolsuzluk karşıtı bir grubun ofisinde kimyasal madde dolu şişeyi kırdı. O ana ait görüntüler, paniğe neden oldu.

Zehirlendikten sonra Almanya'da tedavisi süren Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny destekçisi iki kişi, Sibirya'nın en büyük şehri Novosibirsk'teki Yolsuzlukla Mücadele Vakfı ofisine girdi. Navalny desktekçisi iki kişinin ofise girerek, "intikam alınacak" sloganıyla kimyasal zehir bulunan şişeyi kırarak, kaçtığı bildirildi.

KİMYASAL ZEHİR OLAN ŞİŞEYİ KIRDILAR

O anlar vakfa ait güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilidi. İçinde kimyasal zehir bulunan şişenin kırılmasının ardından ofiste bulunan kişilerin panik halleri de görüntülere yansıdı.Olayın ardından iki kişi hastaneye kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

Sibirya'dan ağustosta Moskova'ya dönüşü sırasında uçakta rahatsızlanan 44 yaşındaki Rus muhalif lider Alexei Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e getirilmişti. Almanya, Rus muhalifin kesin olarak zehirlendiğinden emin olduklarını duyurmuştu. Navalnıy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli rakibi olarak kabul ediliyor. Ülkedeki yolsuzluklara karşı verdiği mücadeleyle bilinen eski avukat Navalny, Kremlin önünde düzenlediği protestolarla biliniyor. Öte yandan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesine ilişkin bağımsız ve tarafsız bir soruşturma başlatılması için Rus makamlarına çağrıda bulunmuştu.