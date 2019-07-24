Rus muhalif politikacı Navalny yine gözaltına alındı
1 saat önce
Rusya'da muhalif politikacı Alexei Navalny sosyal medya hesabı üzerinden evinin yakınlarında polis tarafından göz altına alındığını duyurdu
Rusya
'da muhalif politikacı Alexei Navalny
sosyal medya hesabı üzerinden evinin yakınlarında polis tarafından göz altına alındığını duyurdu.
Gözaltına alınma sebebi bilinmezken olayın yerel seçimlere muhalif adayların katılmasına izin verilmesi çağrısında bulunmak için Moskova
'da yapılan gösterilerden bir kaç gün sonra meydana gelmesi onunla ilgili olabileceği yorumlarına neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:52
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