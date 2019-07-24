Son Dakika Haberleri: Rus muhalif politikacı Navalny yine gözaltına alındı
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Rus muhalif politikacı Navalny yine gözaltına alındı

1 saat önce

Rusya'da muhalif politikacı Alexei Navalny sosyal medya hesabı üzerinden evinin yakınlarında polis tarafından göz altına alındığını duyurdu

Rus muhalif politikacı Navalny yine gözaltına alındı, System.String[]
Rusya'da muhalif politikacı Alexei Navalny sosyal medya hesabı üzerinden evinin yakınlarında polis tarafından göz altına alındığını duyurdu.

Gözaltına alınma sebebi bilinmezken olayın yerel seçimlere muhalif adayların katılmasına izin verilmesi çağrısında bulunmak için Moskova'da yapılan gösterilerden bir kaç gün sonra meydana gelmesi onunla ilgili olabileceği yorumlarına neden oldu.
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Alexei Navalny, Polis, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:52 
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