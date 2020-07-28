Rus muhalif Sergey Udaltsov'a 10 gün idari hapis cezası - Son Dakika

Rus muhalif Sol Cephe (Levıy Front) Harekatı Koordinatörü Sergey Udaltsov, "izinsiz gösteri düzenlediği" gerekçesiyle 10 gün idari hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Meşçanskiy Mahkemesinin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Udaltsov'un "izinsiz gösteri düzenlediği" gerekçesiyle duruşma yapıldı.

Mahkeme tarafından suçlu bulunan Udaltsov, 10 gün idari hapis cezasına çarptırıldı.

"Özgür Rusya için mücadeleye devam edeceğiz"

Udaltsov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, mahkeme kararını protesto etmek amacıyla açlık grevine başlayacağını belirterek, "Bu utanç verici kararı kabul etmiyorum. Tüm vatandaşları birlik olmaya, dayanışma göstermeye ve pes etmemeye çağırıyorum. Bizi korkutmak imkansızdır. Özgür Rusya için mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Udaltsov, dün kendi evinin yanında gözaltına alınmıştı.

Habarovsk Bölge Valisi'nin tutuklanması

Rusya'da görevinden alınan muhalefet partisi mensubu Habarovsk Bölge Valisi Sergey Furgal'ın "organize suç işlediği" iddiasıyla tutuklanması nedeniyle Moskova'da hafta sonu izinsiz protesto gösterisi düzenlenmişti.

Furgal, 2004-2005'te iş insanlarının kaçırılması ve öldürülmesiyle ilgili organize suç işlediği gerekçesiyle mahkeme tarafından 10 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Tutuklamanın ardından Rusya'nın Habarovsk kentinde de 11 Temmuz'da protestolar başlamıştı.