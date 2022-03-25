Rus Müzakere Heyeti Başkanı Medinsky: "Kilit konularda ilerleme yok" - Son Dakika
Üye Girişi

Rus Müzakere Heyeti Başkanı Medinsky: "Kilit konularda ilerleme yok"

25.03.2022 19:32
Rus Müzakere Heyeti Başkanı Medinsky: "Kilit konularda ilerleme yok"

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler devam ederken Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky yaptığı açıklamada, "Ukrayna heyeti ile ikincil konularda uzlaşmaya yakınız ancak kilit konularda ilerleme yok" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler devam ederken Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky yaptığı açıklamada, "Ukrayna heyeti ile ikincil konularda uzlaşmaya yakınız ancak kilit konularda ilerleme yok" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı ülkede ateşkes ve barış ilan edilmesi için bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetleri müzakerelerini sürdürüyor. Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky bu hafta boyunca heyetler arasında video konferans yöntemiyle görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Müzakereler Pazartesi'den Cuma'ya video konferans yoluyla tüm hafta boyunca devam etti ve yarın da devam edecek. İkincil konularda uzlaşmaya yakınız ancak kilit konularda ilerleme yok" dedi.

İlerleme sağlanamayan kilit konulardan Rusya'nın Ukrayna'dan taleplerini sıralayan Medinsky, "Ukrayna'nın tarafsız statüsüne ek olarak hayati önem taşıyan bir dizi pozisyonu sağlayan kapsamlı bir anlaşmada ısrar ediyoruz. Ukrayna'nın askerden arındırılması, Nazilerden arındırılması, Kırım'ın Rusya topraklarında tanınması ve Donbass konularında bir anlaşma yapılmasının olası olmadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Ukrayna tarafının müzakereleri erteleme yönünde girişimlerinden bahseden Medinskiy, "Ukraynalı meslektaşlarımızın ne yazık ki müzakereleri uzatma arzusunu görüyoruz. Acele etmiyorlar. Zamanın kendi lehlerine çalıştığını düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

YORUMLAR
500
Rus Müzakere Heyeti Başkanı Medinsky: 'Kilit konularda ilerleme yok' Rus Müzakere Heyeti Başkanı Medinsky: 'Kilit konularda ilerleme yok' Ukrayna: Rusya, Ukrayna'daki 14 kentin belediye başkanını rehin aldı Ukrayna: Rusya, Ukrayna'daki 14 kentin belediye başkanını rehin aldı Ukrayna, Rus tanklarını vurdu Ukrayna, Rus tanklarını vurdu

Ukrayna, Ateşkes, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rus Müzakere Heyeti Başkanı Medinsky: 'Kilit konularda ilerleme yok' - Son Dakika


Son Dakika
19:27 Venezeula'yla karşılaşacak olan Arjantin'de oynayan Messi'nin son maçı olabilir!
18:43 ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya mesaj: 12 bin asker daha buraya gelecek, bu insanları korumak zorundayız
18:29 Bülent Arınç : İnşallah güzel günler yakındır, Evliya Çelebi bu günleri görseydi kahrından ölürdü
18:22 Babasıyla tartıştı, gözünü kırpmadan öldürdü
18:21 Jin-ho Jo'nun Fenerbahçe lisansı çıkarıldı! 2. Güney Koreli futbolcu olarak takıma geldi
18:00 Mesut Özil, Fenerbahçe'den ayrılıyor!
17:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefete gelin dedik, Bay Kemal gelmedi.
17:31 Salih Özcan, Türkiye A Milli Takımı'nı seçti!
17:02 Son Dakika: ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkmıştı! Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın olduğu uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı
17:00 Volkan Demirel'den şaşırtan açıklama: Benim zamanımda sosyal medya olsa oynamazdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 19:42:05. #1.13#
SON DAKİKA: Rus Müzakere Heyeti Başkanı Medinsky: "Kilit konularda ilerleme yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement