Rus Müzakere Heyeti Başkanı Medinsky: "Kilit konularda ilerleme yok" - Son Dakika

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler devam ederken Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky yaptığı açıklamada, "Ukrayna heyeti ile ikincil konularda uzlaşmaya yakınız ancak kilit konularda ilerleme yok" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı ülkede ateşkes ve barış ilan edilmesi için bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetleri müzakerelerini sürdürüyor. Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky bu hafta boyunca heyetler arasında video konferans yöntemiyle görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Müzakereler Pazartesi'den Cuma'ya video konferans yoluyla tüm hafta boyunca devam etti ve yarın da devam edecek. İkincil konularda uzlaşmaya yakınız ancak kilit konularda ilerleme yok" dedi.

İlerleme sağlanamayan kilit konulardan Rusya'nın Ukrayna'dan taleplerini sıralayan Medinsky, "Ukrayna'nın tarafsız statüsüne ek olarak hayati önem taşıyan bir dizi pozisyonu sağlayan kapsamlı bir anlaşmada ısrar ediyoruz. Ukrayna'nın askerden arındırılması, Nazilerden arındırılması, Kırım'ın Rusya topraklarında tanınması ve Donbass konularında bir anlaşma yapılmasının olası olmadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Ukrayna tarafının müzakereleri erteleme yönünde girişimlerinden bahseden Medinskiy, "Ukraynalı meslektaşlarımızın ne yazık ki müzakereleri uzatma arzusunu görüyoruz. Acele etmiyorlar. Zamanın kendi lehlerine çalıştığını düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.

(Erhan Altıparmak/ İHA)