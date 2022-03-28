Rus müzakere heyeti İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Rus müzakere heyeti İstanbul'a geldi

28.03.2022 17:03
Rus müzakere heyeti İstanbul'a geldi

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından taraflar müzakereler için İstanbul'da bir araya geliyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından taraflar müzakereler için İstanbul'da bir araya geliyor.

Rus heyeti taşıyan özel uçak saat 16.00'da Atatürk Havalimanı'na indi. Rus heyet, ardından konaklayacağı otele geçti.

Ukrayna heyetinin de akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Müzakerelerin yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşmesi planlanıyor.

Müzakereler iki gün sürecek.

Rus müzakere heyeti İstanbul'a geldi
Rus müzakere heyeti İstanbul'a geldi
Rus müzakere heyeti İstanbul'a geldi
Rus müzakere heyeti İstanbul'a geldi

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İstanbul, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rus müzakere heyeti İstanbul'a geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus müzakere heyeti İstanbul'a geldi - Son Dakika
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