Rus müzakereci Slutsky: "Kiev temsilcileri anlaşmaya vardıktan sonra geri çekildi" - Son Dakika
Üye Girişi

Rus müzakereci Slutsky: "Kiev temsilcileri anlaşmaya vardıktan sonra geri çekildi"

05.05.2022 20:22
Rus müzakereci Slutsky: "Kiev temsilcileri anlaşmaya vardıktan sonra geri çekildi"

Rus müzakere heyetinde yer alan Leonid Slutsky, Kiev müzakere heyetinin anlaşmaya varıldıktan sonra geri çekildiğini ifade etti.

Rus müzakere heyetinde yer alan Leonid Slutsky, Kiev müzakere heyetinin anlaşmaya varıldıktan sonra geri çekildiğini ifade etti.

Rusya Duma Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Ukrayna ile gerçekleştirilen müzakere heyetinde yer alan Leonid Slutsky, Ukrayna tarafı ile yürütülen müzakerelerin ilerleyişi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kiev yönetiminin İstanbul'da yapılan toplantıda alınan kararların yazılı metne dökülmesi aşamasında geri çekildiğini söyleyen Slutsky, "Kiev tarafı ile müzakere etmek oldukça güç. Şu anda müzakereleri sürdürmek zor olsa da Rus müzakere heyeti üyelerinden biriyim. Kiev temsilcileri bazı konularda anlaşmaya varıldıktan sonra geri çekildi. Biz şuan sadece özel askeri harekata destek anlamında elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

"BU ÇİFTE STANDARDIN TİPİK BİR TEZAHÜRÜ"

Ukrayna'nın talebiyle İspanya'da tutuklanan Rus yanlısı Ukraynalı gazeteci Anatoly Shariy konusuna da değinen Slutsky, "Bu çifte standardın tipik bir tezahürü. Avrupa, konuşma özgürlüğü hakkında konuşmayı çok seviyor, ancak Ukrayna rejimini eleştiren gazeteci Anatoly Shariy'i tutukluyor veya Julian Assange'ı 175 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağı ABD'ye iade ediyorlar" dedi.

(Erhan Altıparmak - İHA)

YORUMLAR
500
Kiev'e geri dönüşler başladı Kiev'e geri dönüşler başladı Rus ordusunun Azovstal çelik fabrikasına girmesinden sonra Ukrayna, Harkiv ve İzyum yönlerinde saldırıya geçti! Rus ordusunun Azovstal çelik fabrikasına girmesinden sonra Ukrayna, Harkiv ve İzyum yönlerinde saldırıya geçti!

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rus müzakereci Slutsky: 'Kiev temsilcileri anlaşmaya vardıktan sonra geri çekildi' - Son Dakika


Son Dakika
20:23 ABD'de gündem olan düğün! Gelin, damada tasma takıp dolaştırdı
19:41 Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya meydan okudu: Saat 11'de tek başıma ve silahsız geleceğim
19:39 Rus ordusunun Azovstal çelik fabrikasına girmesinden sonra Ukrayna, Harkiv ve İzyum yönlerinde saldırıya geçti!
18:53 19 yaşındaki Asiye'yi katleden katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Onu çok kıskanıyordum, kendimi kaybettim
18:52 Fren yapıp aniden duran otobüs şoförü Türk bayrağının yerden kaldırmış!
18:49 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya fotoğraflı cevap: Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz
18:25 Yeşilçam'ın usta oyuncu Bahar Öztan tekrar kansere yakalandı!
18:19 Avukat Damla Koçak açıkladı! İşte milyonlarca özel sandık emeklisinin ikramiye bilmecesinin detayları
17:51 Ümit Özdağ'ın adını duyan Süleyman Soylu sinirden deliye döndü: Hayvandan aşağı biridir
17:49 Hrant Dink cinayetinde mahkeme kararını kesinleştirdi: 61 sanığa verilen cezalar onandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 20:39:49. #1.13#
SON DAKİKA: Rus müzakereci Slutsky: "Kiev temsilcileri anlaşmaya vardıktan sonra geri çekildi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement