Rus Nordwind Airlines, Moskova-İstanbul tarifeli seferlerine başladı - Son Dakika

Rus Nordwind Airlines, Moskova-İstanbul tarifeli seferlerine başladı
Rus hava yolu şirketi Nordwind Airlines, Moskova-İstanbul tarifeli seferlerine başladı.
Rus hava yolu şirketi Nordwind Airlines, Moskova- İstanbul tarifeli seferlerine başladı.
İGA'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Nordwind'in "Boeing 737- 800" tipi uçaklarla, İstanbul Havalimanı'na haftanın her günü sefer düzenleyeceği belirtildi.
Açıklamada, "Birlikte nice emniyetli uçuşlar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
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