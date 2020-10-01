Rus Nordwind Airlines, Moskova-İstanbul tarifeli seferlerine başladı - Son Dakika

İGA'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Nordwind'in " Boeing 737- 800" tipi uçaklarla, İstanbul Havalimanı'na haftanın her günü sefer düzenleyeceği belirtildi.

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