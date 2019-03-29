Son Dakika Haberleri: Rus Nornickel'den Paladyuma Bağlı Kripto Para Birimi Ticareti

Rus Nornickel'den Paladyuma Bağlı Kripto Para Birimi Ticareti

2 saat önce

– Rusya merkezli nikel ve paladyum madenciliği şirketi MMC Norilsk Nickel PJSC (Nornickel) CEO'su milyarder Vladimir Potanin, piyasaya paladyumla ticareti yapılabilen bir dijital para birimi sürmeye hazırlanıyor.

Rus Nornickel'den Paladyuma Bağlı Kripto Para Birimi Ticareti, System.String[]
– Rusya merkezli nikel ve paladyum madenciliği şirketi MMC Norilsk Nickel PJSC (Nornickel) CEO'su milyarder Vladimir Potanin, piyasaya paladyumla ticareti yapılabilen bir dijital para birimi sürmeye hazırlanıyor.

Bloomberg'de yer alan haberde, dünyanın önde gelen paladyum üreticilerinden olan Normickel'in, İsviçre merkezli paladyum fonundan söz konusu kripto para birimini piyasaya sürmek için İsviçreli yetkililerle görüşme halinde olduğu belirtildi. Şirketin söz konusu projeyi başka metallerle de yapmayı planladığını belirten CEO Potanin, Bloomberg'e şu açıklamayı yaptı:

"Gün geçtikçe ana operatörü olmayan merkezsizleşmiş ağ ve platformları kullanan insanların sayısı arttı. Bu süreçte biz de aktif katılımcılar olarak yer almak istiyoruz."

Habere göre ayrıca, şirket yeni platformla, elinde fazla metali bulunan bir alıcının söz konusu metali elinde tutmaya devam etmesi veya tedarikçiyle söz konusu hacim üzerinden yeniden pazarlık etmesini gerektiren mevcut sistemi kolaylaştırmayı hedefliyor.

Patonin, şirketin gerekli onayları almasıyla söz konusu dijital platformun yıl sonunda piyasaya sürülebileceğini söylerken, şirketin ayrıca birimler arası işlemlerde kullanılması için de bir dijital platform üzerinde çalışıldığını belirtti. Potanin, böyle bir sistemin Rusya Merkez Bankası'nın ülke ekonomisin zarar vermeden blockchain temelli platformları denemesine olanak sağlayacağına inandığını vurguladı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:06 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, CEO, Ekonomi
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