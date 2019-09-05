Son Dakika Haberleri: Rus Novatek dev LNG projesini hayata geçiriyor
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Rus Novatek dev LNG projesini hayata geçiriyor

50 dakika önce

Yaklaşık 21,3 milyar dolarlık yatırımla gerçekleştirilecek Arktik LNG 2 Projesi'nde son yatırım kararı alındı.

Rus Novatek dev LNG projesini hayata geçiriyor, System.String[]

Yaklaşık 21,3 milyar dolarlık yatırımla gerçekleştirilecek Arktik LNG 2 Projesi'nde son yatırım kararı alındı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:49 
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