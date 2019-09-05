Rus Novatek dev LNG projesini hayata geçiriyor
50 dakika önce
Yaklaşık 21,3 milyar dolarlık yatırımla gerçekleştirilecek Arktik LNG 2 Projesi'nde son yatırım kararı alındı.
Yaklaşık 21,3 milyar dolarlık yatırımla gerçekleştirilecek Arktik LNG 2 Projesi'nde son yatırım kararı alındı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:49
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