Son Dakika Haberleri: Rus Novomet'e "konsorsiyum" ortaklığına onay
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Rus Novomet'e "konsorsiyum" ortaklığına onay

6 saat önce

Saudi Aramco, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonundan (RDIF) oluşan konsorsiyumun, Rus petrol ekipmanları üreticisi Novomet'e yüzde 30,7'lik payla ortak olmasına yönelik anlaşma onaylandı.

Rus Novomet'e

Saudi Aramco, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonundan (RDIF) oluşan konsorsiyumun, Rus petrol ekipmanları üreticisi Novomet'e yüzde 30,7'lik payla ortak olmasına yönelik anlaşma onaylandı.

Rusya Federal Tekelcilikle Mücadele Servisi (FAS) Başkanı İgor Artemyev, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Novomet'in yüzde 30,7 hissesinin satışına yönelik onayın Rusya Hükümeti Yabancı Yatırımı Kontrol Komisyonu tarafından verildiğini bildirdi.

Onaylanan anlaşmaya göre, RDIF'in, Novomet'e ait yüzde 10,2'lik hissenin yeni sahibi olacağına dikkati çeken Artemyev, "Yüzde 20,5'lik hisse ise Saudi Aramco ve PIF'e 5 milyar rublelik bedelle verilecek." dedi.

Novomet'in yüzde 30,7'lik hissesinin satışına yönelik anlaşma, geçen ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud tarafından imzalanmıştı.

Rusya'nın en büyük petrol ekipmanları üreticilerinden Novomet'in hisse satışı, RDIF ve Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco arasında 2017'de kurulan enerji platformunun ardından yapılan ilk ortak yatırım özelliği taşıyor.

Suudi Arabistan, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:02 Kaynak: AA
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