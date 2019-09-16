Rus nükleer denizaltısı, 350 kilometre uzaklıktaki hedefi vurdu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus nükleer denizaltısının, 350 kilometre uzaklıktaki bir gemiyi füzeyle vurduğu anın görüntülerini yayınladı.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:01 Kaynak: DHA
Savunma Bakanlığı, Rus nükleer denizaltısının, 350 kilometre uzaklıktaki bir gemiyi füzeyle vurduğu anın görüntülerini yayınladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Deniz Kuvvetleri'nin Pasifik Okyanusu'ndaki filosunun yaptığı eğitimde, 350 kilometre uzaklıkta mevzilendirilen geminin vurulduğunu duyurdu. Görüntüler ise sosyal medya hesabında paylaşıldı.
Görüntü Dökümü
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-Rus nükleer denizaltısının görüntüsü
-Füzenin ateşlenme anı
-Hedefin vurulma anı
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