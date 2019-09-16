Rus nükleer denizaltısı, 350 kilometre uzaklıktaki hedefi vurdu
57 dakika önce
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus nükleer denizaltısının, 350 kilometre uzaklıktaki bir gemiyi füzeyle vurduğu anın görüntülerini yayınladı.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:02 Kaynak: DHA
Savunma Bakanlığı, Rus nükleer denizaltısının, 350 kilometre uzaklıktaki bir gemiyi füzeyle vurduğu anın görüntülerini yayınladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Deniz Kuvvetleri'nin Pasifik Okyanusu'ndaki filosunun yaptığı eğitimde, 350 kilometre uzaklıkta mevzilendirilen geminin vurulduğunu duyurdu. Görüntüler ise sosyal medya hesabında paylaşıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı S-400 sevkiyatının son görüntülerini yayınladı Ahmet Hakan, "Yerleri çok sağlam" deyip 3 bakanın ismini verdi Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, İranlı mevkidaşıyla bölgesel savunma ve güvenlik konularına ilişkin görüşme yaptı Emniyet müdürünün talimatı, domuz bağıyla bağlanan kadının hayatını kurtardı