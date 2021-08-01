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Rus öğrenci İstanbul'da kayboldu - Son Dakika

Rus öğrenci İstanbul'da kayboldu

01.08.2021 15:16
Rus öğrenci İstanbul'da kayboldu, System.String[]

Tatil için Türkiye'ye geldiği düşünülen Rus öğrenci Makar Fedorovich Raginden'den 3 gündür haber alınamazken, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ragbinden'in annesi Türkiye'ye gelerek, güvenlik birimlerine 'kayıp' başvurusu yaptı.

Tatil için Türkiye'ye geldiği düşünülen Rus öğrenci Makar Fedorovich Raginden'den 3 gündür haber alınamazken, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ragbinden'in annesi Türkiye'ye gelerek, güvenlik birimlerine 'kayıp' başvurusu yaptı. 20 yaşındaki Raginden'in İstanbul Fatih'te en son bir otelde kaldığı ve kaldığı otelden çıktığı anların güvenlik kamerası görüntüleri çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Varşova'daki Polonya- Japon Bilgisayar Bilimleri Akademisi Enformatik Fakültesinde öğrenim gören Makar Fedorovich Raginden adlı bir öğrenci, iddiaya göre 'kalıcı ikamet izniyle' yaşadığı Litvanya'nın başkenti Vilnius'tan 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece havayolu üzerinden 'Türkiye'ye tatile gidiyorum' diye ayrıldı. 16 Temmuz sabahı Vilnius'tan İstanbul'a gelen ve Türkiye'de müze ve ören gibi tarihi varlıklarda vakit geçiren Rus kökenli öğrenci, geçirdiği sürenin sonunda yaşadığı Litvanya'ya geri dönmeyince ailesi telaşa kapıldı.

Geri dönüş uçağına binmediği iddia edildi

Ragbinden'in, 29 Temmuz'da akşam yerel saatle 17.00'de İstanbul-Vilnius arası sefer yapan THY'ye ait tarifeli uçakla Litvanya'ya dönüş bileti aldığı ancak uçağa binmediği ortaya çıktı. Varşova'daki Polonya-Japon Bilgisayar Bilimleri Akademisi Enformatik Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Makar Fedorovich Raginden, Vilnius'a giden tarifeli uçağa binmeyince bu kez gencin ailesi telaşla Türkiye'ye geldi. Önceki gün İstanbul'a gelen Raginden'in annesi, oğlunun konaklamak için rezervasyon yaptırdığı Fatih'teki otelle iletişime geçti. Otel yetkilileri tarafından gencin annesine Makar Fedorovich Raginden'in eşyalarının otel odasında olduğu, belgelerinin ve bilgisayarının kilitli kasada saklandığı bilgisi verildi.

Adalar'a gezme fikrini ailesi ile paylaşmış

Gencin 28 Temmuz sabahı otelden çıkarak geceyi geçirmek için de otele bir daha dönmediği bilgisi aktarıldı.

28 Temmuz'da Adalar'a gitmek ve tarihi yerleri gezme fikrini ailesi ile paylaştığı öğrenilen Raginden'ın hayatından endişelenen annesi Anna Zhidkikh, önceki gün iz sürmek için geldiği İstanbul'da oğlunun bulunması için harekete geçti. Zhidkikh, İstanbul Emniyetine giderek polise oğlu için 'kayıp' başvurusunda bulundu.

Litvanya'da yaşayan Rusya vatandaşı Raginden'in bulunması için devreye giren polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Gencin kaldığı otelin güvenlik kamera görüntüleri başta olmak üzere, gezip dolaşabileceği güzergahta bulunan güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan emniyet ekipleri, 20 yaşındaki Makar Fedorovich Raginden'in temas halinde olabileceği kişiler hakkında bilgi topladı.

Polis, her şüpheli durumu titizlikle takip ediyor

Raginden'in iki hafta boyunca nerelerde gezdiği, kimlerle görüştüğü ve irtibatlı olduğu kişilerin bilgisine başvuran polis, gencin bulunması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, polis, illegal örgütlere katılım şüphesi de dahil Raginden'in Adalar'a gitme fikrini paylaştığı kaybolduğu günden itibaren oluşabilecek her şüpheli durumu tek tek inceliyor. 20 yaşındaki üniversite öğrencisinin üzerinde taşıdığı cep telefonunun kapalı olduğu ifade edilen ve 28 Temmuz'da ortadan kaybolan Raginden'in, arama geçmişi, konum geçmişi ve Google hesabındaki telefon numarasına ait verilerin takip edilmesi için de girişimlerde bulunulabileceği düşünülüyor.

İstanbul'a gelen anne ile baba oğlunu arıyor

Raginden'in annesi Anna Zhidkikh ile babası Fyodor Ragin İHA muhabirine yaptıkları açıklamada, "28 Temmuz günü akşam saat 22: 51'de yazışmalarımız oldu. Ailece kullandığımız sosyal medya grubunda konuştuk. Ayın 28'inde bir tura katılacaktı. 29'u sabah saatlerinde de arkeoloji müzesine gidecekti. Zamanını iyi ayarla geri dönüş için uçağını kaçırma diye uyarmıştık. Aramızda herhangi bir problem de yoktu" dedi.

Otelden ayrıldığı anların güvenlik kamerası çıktı

Anna Zhidkikh ile babası Fyodor Ragin oğullarından gelecek iyi bir haberi beklerken, günlerdir kendisinden haber alınamayan Makar Fedorovich Raginden'in Fatih'te kaldığı otelden ayrıldığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Raginden'in otelden ayrıldığı ve bir daha otele gelmediği görülüyor. - İSTANBUL

Rus öğrenci İstanbul'da kayboldu
Rus öğrenci İstanbul'da kayboldu

Üniversite, İstanbul, Türkiye, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rus öğrenci İstanbul'da kayboldu - Son Dakika


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