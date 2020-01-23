Rus öğrenciler Türkçe kursu sertifikalarını aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus öğrenciler Türkçe kursu sertifikalarını aldı - Son Dakika

Rus öğrenciler Türkçe kursu sertifikalarını aldı

6 saat önce

Moskova Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Türkçe öğrenen Rus kursiyerlere sertifika dağıtıldı.

Rus öğrenciler Türkçe kursu sertifikalarını aldı, System.String[]

Moskova Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Türkçe öğrenen Rus kursiyerlere sertifika dağıtıldı.

Moskova YEE'deki Türkçe kurslarına katılan öğrenciler için sertifika töreni düzenlendi.

Törende, A1 ve A2 seviyelerini tamamlayan 44 öğrenciye Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı Zeynep Savaş Suca ve Moskova YEE Müdürü Ömer Özkan tarafından sertifika verildi.

Yeni dönem Türkçe kurslarına kayıt yaptıran kursiyerlerin de katıldığı etkinlikte, Türk mutfağından yiyecekler ikram edildi.

Zeynep Savaş, Türkiye, Moskova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'ın çıkışı sonrası TİM düğmeye bastı! Etiketlerde 'Made in Türkiye' dönemi başlıyor
Son Dakika: Berat Albayrak: Türkiye'nin son 1 yıldaki iyileşme oranını kimse beklemiyordu Rum kesiminde Doğu Akdeniz paniği: Bilgiler Türkiye'nin elinde Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 05:21:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rus öğrenciler Türkçe kursu sertifikalarını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]