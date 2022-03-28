Rus Oligark Abramoviç dahil Ukrayna müzakere ekibinin zehirlendiği iddiası - Son Dakika
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Rus Oligark Abramoviç dahil Ukrayna müzakere ekibinin zehirlendiği iddiası

28.03.2022 21:31
Rus Oligark Abramoviç dahil Ukrayna müzakere ekibinin zehirlendiği iddiası

Rus oligark ve Ukraynalı müzakerecilerin ay başında Kiev'de yaptıkları bir toplantı sonrası zehirlenme belirtileri göstererek rahatsızlandıkları öne sürüldü.

Rus oligark ve Ukraynalı müzakerecilerin ay başında Kiev'de yaptıkları bir toplantı sonrası zehirlenme belirtileri göstererek rahatsızlandıkları öne sürüldü.

Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Moskova, Lviv ve diğer şehirlerde müzakerelere katılarak ara buluculuk yapan Rus oligark Roman Abramoviç ve Ukraynalı bir ekip, ay başında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir toplantı düzenledi.

Toplantının ardından Abramoviç ve heyette yer alan aralarında iki üst düzey Ukraynalı isim, göz kızarması, sürekli göz yaşarması, ellerinin ve yüzlerinin şişmesi gibi zehirlenme belirtileri göstermeye başladı.

Zehirlenme belirtileri gösterenler, bu olay için Rusya-Ukrayna savaşını bitirme çabalarını sabote etmeye çalışan Moskova'daki radikal grupları suçladı.

Kurbanların hayati tehlikesi yok

Öte yandan kaynaklar, Abramoviç ve aralarında Kırım Tatarlarından Ukrayna Milletvekili Rustem Umerov'un da bulunduğu Ukraynalı müzakerecilerin hayati tehlike taşımadığı, Abramoviç ile bire bir görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de hastalıktan etkilenmediğini aktardı.

Kaynaklar, batılı uzmanların henüz bu semptomların biyolojik ya da kimyasal bir madde ya da bir çeşit elektromanyetik radyasyon saldırısı nedeniyle mi oluştuğuna ilişkin bir sonuca varamadığını belirtti.

Soruşturmayı yürüten Christo Grozev, Abramoviç ve Ukraynalı yetkililerin İstanbul'da yarın düzenlenecek barış görüşmeleri için Türkiye'ye gitmek için acele ettiğini, bu nedenle yeterli numune alamadıklarını aktararak, "Bunu yapanların amacı öldürmek değil sadece bir uyarı yapmakmış." dedi.

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Ukrayna, Moskova, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rus Oligark Abramoviç dahil Ukrayna müzakere ekibinin zehirlendiği iddiası - Son Dakika


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