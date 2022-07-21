Rus oligarka ait yatta "Faberge" yumurtası bulundu

ABD Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, bir Rus oligarka ait yatta yapılan aramalarda Faberge yumurtası bulunduğunu açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle el koyduğu Rus oligarkın yatından Faberge yumurtası bulundu. ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Aspen kentinde bir güvenlik forumuna katılan ABD Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, Rus oligarklara karşı sürdürdükleri operasyonlara dair açıklamalarda bulundu. Bir Rus oligarka ait süper yata yaptıkları operasyonla ilgili ayrıntıları aktaran Monaco, "En ilginç kısım olan yatlara gelelim. Bu yatların birinde bir Fabrege yumurtası bulduk. Bu nedenle durum ilginç hale geliyor" ifadelerini kullandı. El konulan yatla ilgili fazla detay vermeyen Monaco, Rus oligarka ait yatın geçtiğimiz ay Fiji'den ayrılarak San Diego'ya demir attığını ifade etti.

Monaco, eğer yumurtanın gerçek olduğu ortaya çıkarsa, dünyada kalan birkaç yumurtadan biri olduğu anlamına geldiği ve milyonlarca dolar değerinde olacağını belirtti.

Rus Çarı 3. Alexandr'ın eşi İmparatoriçeye Paskalya Bayramı'nda hediye edilmek üzere tasarlanan ancak gelenek halini alan Faberge yumurtaları günümüze kadar ulaşıp lüks ve ihtişam göstergesi haline geldi. Romanov hanedanlığında gelenek haline gelen Faberge yumurtalarından 50 adet üretildiği fakat günümüzde bazılarının bulunmadığı biliyor.

Öte yandan ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları çerçevesinde Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık Amadea isimli 107 metrelik lüks yata 5 Mayıs'ta Fiji'nin Lautoka kentinde ABD Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine ve Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) desteği ile Fiji kolluk kuvvetleri tarafından el konulmuştu. Söz konusu Faberge yumurtasının Kerimov'a ait yatta bulunduğu tahmin ediliyor. - COLORADO