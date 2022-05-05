Rus oligarkın 300 milyon doalarlık yatına ABD'nin talebi üzerine Fiji'de el konuldu - Son Dakika
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Rus oligarkın 300 milyon doalarlık yatına ABD'nin talebi üzerine Fiji'de el konuldu

05.05.2022 19:12
Rus oligarkın 300 milyon doalarlık yatına ABD'nin talebi üzerine Fiji'de el konuldu

ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları çerçevesinde Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık lüks yata ABD'nin talebi üzerine Fiji'de el konuldu.

ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları çerçevesinde Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık lüks yata ABD'nin talebi üzerine Fiji'de el konuldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Rus oligarkların yatlarına teker teker el konuluyor. ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları çerçevesinde Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık Amadea isimli 107 metrelik lüks yata Fiji'nin Lautoka kentinde ABD Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine ve Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) desteği ile Fiji kolluk kuvvetleri tarafından el konulduğu bildirildi.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco yaptığı açıklamada, "Geçen ay, Bakanlığın kara parayla satın alınan her yatta gözünün olduğu konusunda uyardım" ifadelerini kullanarak, "Bu yata el konulması, her yozlaşmış Rus oligarka dünyanın en ücra köşesinde bile saklanamayacaklarını göstermeli. Rusya'nın Ukrayna'daki sebepsiz ve haksız savaşına tepki olarak alınan yaptırım kararlarını uygulamak için her yolu kullanacağız" dedi.

Kerimov, Rusya'nın Suriye ve Ukrayna'daki operasyonları nedeniyle 2014 ve 2018'de ABD tarafından yaptırım listesine alınmıştı. Kerimov ayrıca, Avrupa Birliği (AB) tarafından da yaptırıma tabi tutulmuştu.

Yetkililer, lüks yatın Karayipler'den Panama Kanalı üzerinden Meksika'ya geçtiğini ve ardından 12 Nisan'da Fiji'ye ulaştığını ifade ederek, yatın ABD'nin ele geçirmesini önlemek için Fiji'den Rusya'ya doğru yola çıkacağını düşündüklerini belirtti. - SUVA

Rus oligarkın 300 milyon doalarlık yatına ABD'nin talebi üzerine Fiji'de el konuldu
Rus oligarkın 300 milyon doalarlık yatına ABD'nin talebi üzerine Fiji'de el konuldu
Rus oligarkın 300 milyon doalarlık yatına ABD'nin talebi üzerine Fiji'de el konuldu
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Avrupa Birliği, Rusya, Fiji, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rus oligarkın 300 milyon doalarlık yatına ABD'nin talebi üzerine Fiji'de el konuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus oligarkın 300 milyon doalarlık yatına ABD'nin talebi üzerine Fiji'de el konuldu - Son Dakika
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