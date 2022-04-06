Rus Oligarkın İspanya'daki Yatında Arama Operasyonu - Son Dakika
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Rus Oligarkın İspanya'daki Yatında Arama Operasyonu

06.04.2022 11:45

Rus oligark Viktor Vekselberg'in İspanya'daki yatı İspanyol ve Amerikan güvenlik yetkilileri tarafından arandı.

Rus oligark Viktor Vekselberg'in İspanya'daki yatı İspanyol ve Amerikan güvenlik yetkilileri tarafından arandı. Vekselberg, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini destekledikleri gerekçesiyle yaptırımlara dahil edilen Rus milyarderler arasında. Rus lider Vladimir Putin'e yakın ilişkileriyle tanınan Vekselberg'in Tango isimli 78 metre uzunluğundaki yatının değeri 120 milyon dolar. Palma de Mollorca limanında demir atan yatta arama yapan ABD'li FBI yetkilileri, operasyonla ilgili ayrıntıların daha sonra açıklanacağını belirtti

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Ukrayna, İspanya, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Rus Oligarkın İspanya'daki Yatında Arama Operasyonu - Son Dakika


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