Rus ordu pilotu: Suriye'nin kuzeyinde hava devriyesi günlük uygulanacak
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Rus ordu pilotu Dmitry Ivanov, Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetleri'nin, Suriye'nin kuzeyinde devriye görevlerini günlük olarak uygulayacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:01 Kaynak: DHA
–Rus ordu pilotu Dmitry Ivanov, Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetleri'nin, Suriye
'nin kuzeyinde devriye görevlerini günlük olarak uygulayacağını açıkladı.
Rus haber ajansı TASS'da yer alan habere göre basına konuşan Rus ordu pilotu Dmitry Ivanov, devriyenin asıl görevinin belirlenen alanlarda 'güvenliği sağlamak' ve askeri polise eşlik etmek olduğunu belirterek, "Suriye Arap Cumhuriyeti'nin kuzeyindeki illerde hava devriyesine dair özel görevler uygulamaya başladı. Hava devriyesi birkaç güzergahta uygulanacak ve 50-60 metre yükseklikte ikişerli helikopter grupları tarafından uygulanacak" dedi.
- Rusya
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