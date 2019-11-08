Son Dakika Haberleri: Rus ordu pilotu suriye'nin kuzeyinde hava devriyesi günlük uygulanacak
Son Dakika Güncel Rus ordu pilotu suriye'nin kuzeyinde hava devriyesi günlük uygulanacak

Rus ordu pilotu suriye'nin kuzeyinde hava devriyesi günlük uygulanacak

6 saat önce

Rus ordu pilotu Suriye'nin kuzeyinde hava devriyesi günlük uygulanacakRusya, (DHA) 'Rus ordu pilotu Dmitry Ivanov, Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetleri'nin, Suriye'nin kuzeyinde devriye görevlerini günlük olarak uygulayacağını açıkladı.

Rus ordu pilotu Suriye'nin kuzeyinde hava devriyesi günlük uygulanacak

Rusya, (DHA) 'Rus ordu pilotu Dmitry Ivanov, Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetleri'nin, Suriye'nin kuzeyinde devriye görevlerini günlük olarak uygulayacağını açıkladı.

Rus haber ajansı TASS'da yer alan habere göre basına konuşan Rus ordu pilotu Dmitry Ivanov, devriyenin asıl görevinin belirlenen alanlarda 'güvenliği sağlamak' ve askeri polise eşlik etmek olduğunu belirterek, 'Suriye Arap Cumhuriyeti'nin kuzeyindeki illerde hava devriyesine dair özel görevler uygulamaya başladı. Hava devriyesi birkaç güzergahta uygulanacak ve 50-60 metre yükseklikte ikişerli helikopter grupları tarafından uygulanacak' dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı televizyonu Zvezda TV ise helikopterle yapılan hava devriyesinin görüntülerini yayınladı.

Rus ordu pilotu suriye'nin kuzeyinde hava devriyesi günlük uygulanacak

Suriye, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:31 Kaynak: DHA
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